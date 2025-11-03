Там помітили вибух на місцевому нафтопереробному заводі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про удар по Саратовському НПЗ 3 листопада?

Близько 1 ночі у соціальних мережах жителі Саратова почали писати про звуки вибухів. Згодом із повідомлень осінтерів стало відомо, що це дрони атакували Саратовський НПЗ.

Канал Dnipro Osint, до прикладу, повідомив, що сталася пожежа на заводі у Саратові у районі установки АВТ-6. І, схоже, один з БпЛА не влучив через натягнуту антидронову сітку.

Канал ASTRA зауважив, що джерело вогню помітне у західній частині заводу – можливо, поруч із резервуарами.

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року по Саратовському нафтопереробному заводу вже завдавали удару. Це один із найстаріших НПЗ у Росії зі значним обсягом переробки.

Зауважимо, полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що удари по НПЗ разом із санкціями проти Росії у підсумку мають призвести до падіння режиму. Першим складником Україна зараз активно займається.

Де були попередні удари по НПЗ у Росії?