Там заметили взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об ударе по Саратовскому НПЗ 3 ноября?

Около 1 ночи в социальных сетях жители Саратова начали писать о звуках взрывов. Впоследствии из сообщений осинтеров стало известно, что это дроны атаковали Саратовский НПЗ.

Канал Dnipro Osint, к примеру, сообщил, что произошел пожар на заводе в Саратове в районе установки АВТ-6. И, похоже, один из БпЛА не попал из-за натянутой антидроновой сетки.

В Саратове атакован НПЗ: смотрите видео очевидцев

Канал ASTRA заметил, что источник огня заметен в западной части завода – возможно, рядом с резервуарами.

Напомним, 16 октября 2025 года по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу уже наносили удар. Это один из старейших НПЗ в России со значительным объемом переработки.

Заметим, полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит рассказал 24 каналу, что удары по НПЗ вместе с санкциями против России в итоге должны привести к падению режима. Первой составляющей Украина сейчас активно занимается.

Где были предыдущие удары по НПЗ в России?