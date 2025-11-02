Завдяки підпільникам кількість пожеж на об'єктах залізниці держави-агресора постійно зростає. Про це розповіли в ГУР, поділившись відеодоказом, передає 24 Канал.
Дивіться також Матиме довгострокові наслідки, – Плетенчук про удар по порту в Туапсе в Росії
Як партизани влаштовують пекло на залізницях ворога?
За останні місяці полум'я спалахувало на об'єктах залізничної інфраструктури в Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також в Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції спротиву відбулись і на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та в Луганській області.
Такі партизанські атаки ускладнюють переміщення техніки й підкріплень, порушують логістику й знижують наступальний потенціал росіян.
"Бавовна" на залізницях у Росії: дивіться відео
Що відомо про останні вибухи у Росії?
- Українські дрони влучили в нафтотермінал у Туапсе, пошкодивши інфраструктуру, зокрема танкер та нафтоналивні стендери. Атака призвела до пожежі на причалах, знищивши частину портових будівель, що належать "Роснафті".
- 31 жовтня ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області. Об'єкт вивели з ладу.
- У Росії під атакою дронів опинився хімічний завод "Ставролен" в Будьонновську, основний виробник поліетилену та поліпропілену.