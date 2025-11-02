Завдяки підпільникам кількість пожеж на об'єктах залізниці держави-агресора постійно зростає. Про це розповіли в ГУР, поділившись відеодоказом, передає 24 Канал.

Як партизани влаштовують пекло на залізницях ворога?

За останні місяці полум'я спалахувало на об'єктах залізничної інфраструктури в Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також в Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції спротиву відбулись і на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та в Луганській області.

Такі партизанські атаки ускладнюють переміщення техніки й підкріплень, порушують логістику й знижують наступальний потенціал росіян.

"Бавовна" на залізницях у Росії: дивіться відео

Що відомо про останні вибухи у Росії?