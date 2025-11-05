Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Вибухи у Росії: що кажуть очевидці?
Звуки вибухів пролунали в місті Орел, місцеві розповіли про спалахи в небі. Свідки чули щонайменше 3 вибухи, через них затремтіли стіни в будинках.
Гучні вибухи в Росії: дивіться відео свідків
Губернатор Орловської області заявив, що системи ППО знищили безпілотники над містом.
Під час падіння окремих їхніх елементів пошкоджено кілька приватних будинків і господарську будівлю. Наразі інформації про постраждалих немає,
– каже він.
Спалах у небі під час атаки на Росію: дивіться відео очевидців
Також про вибухи розповіли жителі Владимира. Імовірно, дрони атакували місцеву підстанцію на 720 кіловольтів, на її території помітили стовп диму.
Які об'єкти Росії атакували останнім часом?
Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада у місті Стерлітамак пролунала серія вибухів. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на завод, що виготовляє компоненти для авіаційного гасу, а також зафіксував удари по нафтопереробному заводу в Нижньогородській області.
Згаданий нафтохімічний завод спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Є частиною у російського хімічного холдингу "Росхім".
Крім того, українські дрони-камікадзе атакували НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово. Удар завдали також уночі 4 листопада.