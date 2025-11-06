У місті Стерлітамак безпілотник влучив по території Стерлітамакського нафтохімічного заводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Які наслідки дронової атаки на Росію?

Місцеві жителі Стерлітамаку виклали в мережу наслідки влучання по території нафтохімічного заводу. На відео можна побачити, що після удару на підприємстві виникло сильне задимлення.

Дрон влучив по території нафтохімічного заводу: відео очевидців

Дронові атаки на російську інфраструктуру: коротко про головне