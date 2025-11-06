У місті Стерлітамак безпілотник влучив по території Стерлітамакського нафтохімічного заводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Які наслідки дронової атаки на Росію?
Місцеві жителі Стерлітамаку виклали в мережу наслідки влучання по території нафтохімічного заводу. На відео можна побачити, що після удару на підприємстві виникло сильне задимлення.
Дрон влучив по території нафтохімічного заводу: відео очевидців
Дронові атаки на російську інфраструктуру: коротко про головне
Уночі 6 листопада безпілотники атакували теплову електростанцію у Волгорєченську. Варто зауважити, що вона є однією з найбільших теплових електростанцій Росії, яка посідає третє місце за встановленою потужністю та виробляє близько 1,5 % від загального обсягу виробленої в країні-агресорці електроенергії.
Серія вибухів пролунала і в російському місті Волгоград. Місцеві бачили спалахи у районі нафтопереробного заводу. Також відомо про пошкодження в одному з районів міста, адже, ймовірно, ракета російської ППО влучила у житловий будинок. Місцева влада повідомляла, що там загинув чоловік.
Окрім цього, в ніч на 6 листопада українські Сили оборони провели масштабну операцію проти важливої інфраструктури росіян. Під ударами опинився Волгоградський НПЗ на території Росії, три нафтобази в Криму та склад "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.