Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що ситуація біля Запоріжжя залишається напруженою та вимагає постійного моніторингу.

Чи зможе ворог закріпитися на Запорізькому напрямку?

Росіяни намагаються інфільтруватися на Запорізькому напрямку. Понад місяць тому ворог перекидав сюди додаткові ресурси та резерви. Зараз вони здійснюють тактичні просування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На дні колишнього водосховища зараз буяє рослинність, яку противник використовує для просування. Однак кілька діб тому наші захисники завдали удару по угрупуванню ворога, який намагався там діяти,

– пояснив Романенко.

Найбільша загроза – Степногірськ, звідки лише 25 кілометрів прямою дорогою до Запоріжжя. На таку відстань можуть діяти як дрони, так і артилерія.

Сили оборони України намагаються активізувати дії на цьому напрямку, щоб не дати ворогу закріпитися на захоплених позиціях, а потім витіснити його назад – безпосередньо на вихідні рубежі.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Що ще відомо про дії росіян на Запорізькому напрямку?