Какой фейк распространяют россияне?

Верификация видео, которое распространяют российские пропагандистские каналы, показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.

На это указывают неестественное произношение, носилки, "плывущие" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.

Для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов – деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ,

– говорится в сообщении.

В ЦПИ добавили, что ранее они уже сообщали о фиксации массового количества фейков по ситуации в Покровске, созданных с помощью ИИ-инструментов.

Ситуацию также прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ. Там заявили, что информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты – это фейк.

Вражеские телеграмм-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного "сдаются" в плен российским военным в Мирнограде,

– отметили в Генштабе.

Более того, россияне распространяли ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему "сдались в плен".

По словам военных, эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не относятся к составу бригады и никогда не принадлежали, а ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38 ОБрМП в указанном районе нет.

Что на самом деле происходит в районе Покровска?