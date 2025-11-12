Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Какой фейк распространяют россияне?
Верификация видео, которое распространяют российские пропагандистские каналы, показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.
На это указывают неестественное произношение, носилки, "плывущие" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.
Для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов – деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ,
– говорится в сообщении.
В ЦПИ добавили, что ранее они уже сообщали о фиксации массового количества фейков по ситуации в Покровске, созданных с помощью ИИ-инструментов.
Ситуацию также прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ. Там заявили, что информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты – это фейк.
Вражеские телеграмм-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного "сдаются" в плен российским военным в Мирнограде,
– отметили в Генштабе.
Более того, россияне распространяли ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему "сдались в плен".
По словам военных, эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не относятся к составу бригады и никогда не принадлежали, а ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38 ОБрМП в указанном районе нет.
Что на самом деле происходит в районе Покровска?
Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, российские оккупанты смогли прорваться в южные окраины Покровска. Как отметили в 7 корпусе ДШВ, густой туман затрудняет работу украинской воздушной разведке и поражения на открытой местности.
В то же время в ISW заявили, что в Покровске Силы обороны пытаются предотвратить дальнейшее продвижение россиян на южном фланге "кармана".
Агенты движения "Атеш" сообщили, что оккупанты срочно перебрасывают силы на Покровское направление из-за нехватки резервов. Ежедневно в сторону города движется военная техника с бойцами, которых, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.