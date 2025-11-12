Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Який фейк поширюють росіяни?

Верифікація відео, яке поширюють російські пропагандистські канали, показала, що його створено за допомогою штучного інтелекту.

На це вказують неприродна вимова, ноші, що "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та інвалідний візок, який рухається сам.

Для надання правдоподібності, російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів. Мета подібних роликів – деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ,

– йдеться в повідомленні.

В ЦПД додали, що раніше вони вже повідомляли про фіксацію масової кількості фейків щодо ситуації в Покровську, створених за допомогою ШІ-інструментів.

Ситуацію також прокоментували в Генеральному штабі ЗСУ. Там заявили, що інформація про здачу в полон 25 військових 38 бригади морської піхоти – це фейк.

Ворожі телеграм-канали поширюють відео, на якому нібито військові 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного "здаються" в полон російським військовим у Мирнограді,

– зазначили в Генштабі.

Ба більше, росіяни поширювали ролики з так званими полоненими, які розповідають, чому "здалися в полон".

За словами військових, ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 ОБрМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади й ніколи не належали, а жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38 ОБрМП у зазначеному районі немає.

Що насправді відбувається в районі Покровська?