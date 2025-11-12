Водночас противника зупиняють та продовжують завдавати йому втрат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня та аналітиків DeepState.

Яка ситуація на Запоріжжі?

У Запорізькій області тривають інтенсивні бої. Сили оборони Півдня повідомили, що російські війська не припиняють обстріли та штурми на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках.

Увечері 11 листопада українські підрозділи відійшли від Рівнопілля та перемістилися на більш вигідні рубежі. Рішення ухвалили, щоб зберегти особовий склад.

Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження,

– йдеться в повідомленні.

Найактивніші бої, за даними Сил оборони, тривали поблизу Привільного, Зеленого Гаю, Рівнопілля, Павлівки, Вороного, Степового та Новопавлівського. Загалом у цьому районі сталося понад 20 боєзіткнень.

Аналітики DeepState фіксують подальше просування російських військ в області. За їхніми даними, противник окупував Нове та Новоуспенівське. Також відомо про просування біля Солодкого, Рівнопілля та Яблукового.

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Що змінилось на Донеччині?

Аналітики також зафіксували просування на Донеччині, зокрема, у Покровську та біля Чунишиного.

Що змінилось на Донеччині: дивіться на карті

