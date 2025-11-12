В то же время противника останавливают и продолжают наносить ему потери. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга и аналитиков DeepState.

Какая ситуация в Запорожье?

В Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Силы обороны Юга сообщили, что российские войска не прекращают обстрелы и штурмы на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Вечером 11 ноября украинские подразделения отошли от Ровнополья и переместились на более выгодные рубежи. Решение приняли, чтобы сохранить личный состав.

Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению,

– говорится в сообщении.

Самые активные бои, по данным Сил обороны, продолжались вблизи Привольного, Зеленого Гая, Ровнополье, Павловки, Вороного, Степного и Новопавловского. Всего в этом районе произошло более 20 боестолкновений.

Аналитики DeepState фиксируют дальнейшее продвижение российских войск в области. По их данным, противник оккупировал Новое и Новоуспеновское. Также известно о продвижении у Сладкого, Ровнополье и Яблочного.

Что изменилось в Донецкой области?

Аналитики также зафиксировали продвижение в Донецкой области, в частности, в Покровске и у Чунишино.

