В то же время противника останавливают и продолжают наносить ему потери. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга и аналитиков DeepState.
Какая ситуация в Запорожье?
В Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Силы обороны Юга сообщили, что российские войска не прекращают обстрелы и штурмы на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Вечером 11 ноября украинские подразделения отошли от Ровнополья и переместились на более выгодные рубежи. Решение приняли, чтобы сохранить личный состав.
Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению,
– говорится в сообщении.
Самые активные бои, по данным Сил обороны, продолжались вблизи Привольного, Зеленого Гая, Ровнополье, Павловки, Вороного, Степного и Новопавловского. Всего в этом районе произошло более 20 боестолкновений.
Аналитики DeepState фиксируют дальнейшее продвижение российских войск в области. По их данным, противник оккупировал Новое и Новоуспеновское. Также известно о продвижении у Сладкого, Ровнополье и Яблочного.
Ситуация в Запорожье: смотрите на карте
Что изменилось в Донецкой области?
Аналитики также зафиксировали продвижение в Донецкой области, в частности, в Покровске и у Чунишино.
Что изменилось в Донецкой области: смотрите на карте
Последние новости с фронта
Российские войска пытались прорвать оборону в Константиновке, прикрываясь туманом. Украинская разведка сорвала их планы. Оккупанты понесли серьезные потери.
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Гуляйполе и Покровск – важные логистические пути, которые стремится оккупировать Россия.
Из-за недостатка резервов российская армия срочно перебрасывает силы на Покровское направление из Херсонского и Запорожского. Новоприбывших бойцов сразу бросают в штурмы.