Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського, головнокомандувача ЗСУ.
Скільки територій зачистили від російських ДРГ?
Сирський зазначив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу ворога
Ворожі сили, зокрема, намагаються скористатися складними погодними умовами.
"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами російської армії, рідше – знищення легкої ворожої техніки.
ЗСУ роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення ворожих сил. Сирський зазначив, що пошук та знищення агресора триває і на прилеглому Очеретинському напрямку.
За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 кілометри квадратних території Покровського району Донецької області,
– повідомив він.
Сирський підкреслив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
Ситуація на фронті: останні новини
Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень.
У вівторок, 11 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.
До слова, російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ. Однак це не відповідає дійсності.
В Центрі протидії дезінформації зазначили, що верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту.