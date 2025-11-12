Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ.
Сколько территорий зачистили от российских ДРГ?
Сирский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления врага
Вражеские силы, в частности, пытаются воспользоваться сложными погодными условиями.
"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – отметил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами российской армии, реже – уничтожение легкой вражеской техники.
ВСУ делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление вражеских сил. Сырский отметил, что поиск и уничтожение агрессора продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.
За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области,
– сообщил он.
Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.
Ситуация на фронте: последние новости
В целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений.
Во вторник, 11 ноября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе.
К слову, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск. Однако это не соответствует действительности.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.