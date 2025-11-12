Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ.

Сколько территорий зачистили от российских ДРГ?

Сирский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления врага

Вражеские силы, в частности, пытаются воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами российской армии, реже – уничтожение легкой вражеской техники.

ВСУ делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление вражеских сил. Сырский отметил, что поиск и уничтожение агрессора продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.

За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 километра квадратных территории Покровского района Донецкой области,

– сообщил он.

Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.

Ситуация на фронте: последние новости