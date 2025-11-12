Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив 24 Каналу, що активність бойових дій на Покровському напрямку не стихає – за останню добу там зафіксовано понад 70 боєзіткнень.

Чому Росія активно прагне взяти Покровськ?

Тимочко зауважив, що у росіян з'явився черговий дедлайн щодо захоплення Покровська. Зокрема, Путін тепер уже наказав своїм військовим зайти у місто до 15 грудня.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Кремль кинув 150 тисяч солдатів на Покровськ, щоб прорвати українську оборону.

Своєю чергою, за його словами, західні аналітики додають ще резерв, який перебуває поряд. Його залучають чи втягують поступово у бойові дії з урахуванням російських втрат. Звідси й цифра про 170 тисяч окупантів на цьому напрямку.

Водночас, зауважив військовий оглядач, Росія зазнає колосальних втрат убитими, пораненими та зниклими безвісти.

Але, оскільки є політичне рішення на вищих військово-політичних ешелонах Росії, то, звичайно, вони будуть далі атакувати,

– сказав Тимочко.

Тобто, додав він, російські окупанти й далі намагатимуться шукати слабкі місця в обороні, щоб її прорвати.

Яка мета Путіна?

Військовий оглядач вважає, що бойові дії навколо Покровсько-Мирноградської агломерації потрібно оцінювати в комплексі бойових дій за Донецьку область загалом.

Для Путіна, загальною метою якого є окупація України загалом, на цьому етапі стратегічно важливо окупувати насамперед Донецьку область,

– наголосив військовий оглядач.

А вже потім, зауважив він, Росія планує рухатися в інші області. Хоча вже зараз противник почав проявляти активність на Запорізькому та Харківському напрямках.

Тож, за його словами, очевидно, що активні російські атаки будуть поки ще немає сезонних дощів, заморозків та різкого зменшення світлового дня. Через усі ці виклики противник сконцентрував понад 700 тисяч особового складу в Україні й буде надалі атакувати.

Він додав, що готовність росіян помирати і бути толерантними до своїх втрат, з одного боку, з'їсть їх зсередини, а з іншого – дає можливість Путіну продовжувати війну, попри гігантські для російської держави втрати.

Яка ситуація на Покровському напрямку?