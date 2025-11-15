Подробности эффективной операции Сил обороны рассказывает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что известно об атаке по вражеской логистике?
Как сообщают военные, авиаудары попали точно в автодорогу между временно захваченным Селидовым и Покровском. Эту трассу россияне использовали, чтобы перебрасывать легкую технику в Покровск и пытаться просочиться в город.
На обнародованном видео видно по меньшей мере два мощных взрыва, в результате чего асфальт разорван, обломки разбросаны, путь полностью выведен из строя.
Смотрите кадры ударов по дороге из Селидово в Покровск / Видео 7 корпус ДШВ
Тем временем на смежных участках Силы обороны усиливают инженерные барьеры.
При этом, командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений,
– говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.
К слову, Николай Гриценко из бригады "Рубеж" в эфире 24 канала рассказал, что оккупанты проникают в Покровск и подтягивают значительные резервы. У Мирнограда они пытаются заблокировать маршруты снабжения и ротации.
Уничтожение логистики оккупантов: последние новости
На Запорожском направлении пилот МиГ-29 нанес точный удар по автодорожному мосту, который враг интенсивно использовал для доставки техники и боеприпасов.
Возле оккупированного Токмака партизаны совместно с ГУР устроили диверсию. Там российский эшелон с вооружением сошел с рельсов. Силы сопротивления повредили около 70 метров полотна, полностью заблокировав движение на этом участке.
В течение последних месяцев подполье неоднократно поражало железнодорожные объекты в Брянской, Ростовской, Мурманской областях России, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Активность партизан фиксировали и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Луганщине.