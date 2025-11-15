Про ураження російської логістики поінформували в блозі бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на міст?

На Запорізькому напрямку екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного удару по автодорожньому мосту. Його окупанти активно використовували для підвезення техніки та боєкомплекту.

Дивіться кадри удару по мосту / Відео з телеграму "Соняшник"

Для ураження цілі застосували високоточну керовану авіабомбу GBU-62. На відео зафіксовано момент скидання та вихід бомби на траєкторію, а далі – руйнування мостової опори прямим ударом.

Споруда зазнала критичних пошкоджень, що фактично перерізає російський шлях забезпечення на цій ділянці та змушує ворога шукати альтернативні маршрути.

У ЗСУ наголошують, що знищення таких об'єктів суттєво уповільнює переміщення артилерії, боєприпасів і резервів, створюючи для окупаційних сил додаткові труднощі та втрати.

Як руйнується ворожа логістика?