О поражении российской логистики проинформировали в блоге бойцов Воздушных сил ВСУ "Подсолнух", передает 24 Канал.
Что известно об атаке на мост?
На Запорожском направлении экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный удар по автодорожному мосту. Его оккупанты активно использовали для подвоза техники и боекомплекта.
Смотрите кадры удара по мосту / Видео с телеграмма "Подсолнух"
Для поражения цели применили высокоточную управляемую авиабомбу GBU-62. На видео зафиксирован момент сброса и выход бомбы на траекторию, а дальше – разрушение мостовой опоры прямым ударом.
Сооружение получило критические повреждения, что фактически перерезает российский путь обеспечения на этом участке и заставляет врага искать альтернативные маршруты.
В ВСУ отмечают, что уничтожение таких объектов существенно замедляет перемещение артиллерии, боеприпасов и резервов, создавая для оккупационных сил дополнительные трудности и потери.
Как разрушается вражеская логистика?
В районе оккупированного Токмака в результате операции партизан и ГУР сошел с рельсов российский военный поезд, нагруженный различным вооружением. Силы сопротивления намеренно повредили примерно 70 метров пути, полностью остановив движение на этом участке.
Кроме того, последние месяцы партизаны неоднократно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской и Мурманской областях России, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Активность сопротивления также фиксировали на временно оккупированных украинских территориях – в Крыму и на Луганщине.
Такие диверсии существенно затрудняют переброску российской техники и резервов, дезорганизуют логистические маршруты и ослабляют наступательный потенциал врага.