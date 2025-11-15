О поражении российской логистики проинформировали в блоге бойцов Воздушных сил ВСУ "Подсолнух", передает 24 Канал.

Что известно об атаке на мост?

На Запорожском направлении экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный удар по автодорожному мосту. Его оккупанты активно использовали для подвоза техники и боекомплекта.

Смотрите кадры удара по мосту / Видео с телеграмма "Подсолнух"

Для поражения цели применили высокоточную управляемую авиабомбу GBU-62. На видео зафиксирован момент сброса и выход бомбы на траекторию, а дальше – разрушение мостовой опоры прямым ударом.

Сооружение получило критические повреждения, что фактически перерезает российский путь обеспечения на этом участке и заставляет врага искать альтернативные маршруты.

В ВСУ отмечают, что уничтожение таких объектов существенно замедляет перемещение артиллерии, боеприпасов и резервов, создавая для оккупационных сил дополнительные трудности и потери.

Как разрушается вражеская логистика?

  • В районе оккупированного Токмака в результате операции партизан и ГУР сошел с рельсов российский военный поезд, нагруженный различным вооружением. Силы сопротивления намеренно повредили примерно 70 метров пути, полностью остановив движение на этом участке.

  • Кроме того, последние месяцы партизаны неоднократно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской и Мурманской областях России, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Активность сопротивления также фиксировали на временно оккупированных украинских территориях – в Крыму и на Луганщине.

  • Такие диверсии существенно затрудняют переброску российской техники и резервов, дезорганизуют логистические маршруты и ослабляют наступательный потенциал врага.