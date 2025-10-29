Партизаны повредили около 70 метров железнодорожного пути, парализовав движение на участке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины, "АТЕШ" і Андрющенко Time.

Что известно об операции партизан ГУР?

Перед рассветом 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области партизаны взорвали часть железнодорожного пути.

Вследствие этого вражеский поезд, набитый военным снаряжением, пошел под откос.

Повреждено около 70 метров пути – движение на участке парализовано. Лежать вдоль и поперек путей остался военный поезд оккупантов. Это локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере 9 грузовых вагонов.

В то же время движение "АТЕШ" сообщило об уничтожении релейного щитка, обеспечивавшего управление движением на этом направлении.

Под Токмаком пошел под откос поезд оккупантов

