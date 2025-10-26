Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки МО Украины.

Почему в России горят электрощитовые?

В последнее время внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания случились практически по всей территории страны-агрессора.

В частности, электрощитовые, релейные шкафы и башни связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и тому подобное.

"Внезапные" возгорания на электрощитовых в России: смотрите видео

Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкит и хлопок усиливается и распространяется по всей территории России. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот – будет становиться темнее,

– говорят партизаны.

Представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео. В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.