Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки МО України.

Чому в Росії палають електрощитові?

Останнім часом раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.

Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв'язку лише за останній тиждень горіли у Москві, Іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.

"Раптові" займання на електрощитових у Росії: дивіться відео

Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території Росії. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки – ставатиме темніше,

– кажуть партизани.

Представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та зв'язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.