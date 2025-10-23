Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил эксперт по авиации Константин Криволап. По его словам, вероятнее всего, это будет февраль – март следующего года.

Когда баллистика ударит по России?

Константин Криволап отметил, что в Украине уже была разработка на высоком уровне по готовности перехода к серийному производству баллистических ракет. Понемногу этим занимались, но не хватало средств. Впоследствии началась ракетная программа. На нее выделили деньги, однако были более первоочередные задачи.

Сейчас мне кажется, что с приходом туда Дениса Шмыгаля с его системной командой мы увидим украинскую баллистику или в конце этого года, осталось уже мало времени, или в начале следующего. Думаю, что, вероятнее всего, это будет февраль – март,

– предположил он.

Россияне пытались сделать все для того, чтобы уничтожить производство, людей, которые этим занимаются, способности Украины. Ведь вражеские системы С-300, С-400, даже С-500 не способны эффективно работать против баллистики.

Что стоит знать об украинской баллистике?