Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський у суботу, 15 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

Дивіться також Росіяни могли розстріляти двох українських військовослужбовців: окупантів ліквідували

Про що заявив Зеленський?

Президент заслухав доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова та начальника СЗР Олега Іващенка. Перший з них розповів про ситуації на складних напрямках, а також наміри ворога та їхні встановлені терміни.

Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені,

– написав Володимир Зеленський.

Своєю чергою Олег Іващенко доповів про економічну та політичну ситуацію у Росії, настрої у російському суспільстві та в оточенні Путіна. Український президент повідомив, що висновки щодо цього зробили.

"Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій", – додав він.

Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронті та в Росії / Фото із соцмереж президента

Яка ситуація біля Покровська та Куп'янська?