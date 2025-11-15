Лише за минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ, ймовірно, просунулися на 6 напрямках, а Росія готує новий наступ на Півночі, – ISW
Що кажуть у Генштабі про події на Покровському напрямку?
За даними Генштабу, з 10 по 15 листопада безповоротні втрати російської армії в живій силі становлять 524 особи, ще 260 окупанти – були поранені.
Українські захисники знищують росіян на Покровському напрямку: відео полку "Скеля"
Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів,
– йдеться в повідомленні.
Генштаб також подякував кожному захиснику й захисниці за знищених російських загарбників, адже кожен ліквідований окупант – це ще один крок до справедливого миру.
Ситуація на Покровському напрямку: коротко про головне
Раніше Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стримують ворога на всіх ділянках фронту. Ситуація на Покровському напрямку, в районі Добропілля та загалом у Донецькій області залишається контрольованою, попри постійний тиск окупантів.
Як розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, росіяни під Покровськом намагаються видавати себе за українських військових, використовуючи скотч для маскування. Основна проблема на Покровському напрямку – нестача особового складу, що ускладнює зупинку просування ворога.
Однак українські військові продовжують боротися. Нещодавно ССО знищили місце скупчення російських військових у населеному пункті Затишок, використовуючи дрони. Ця операція зірвала плани ворога на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.