Як розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, така практика не нова. Ворог використовував її на Покровському напрямку.
Як росіяни обманюють ЗСУ?
На жаль, таку тактику фіксують не перший раз. Окупанти намагаються просочуватися дрібними групами й використовують для цього всі можливі способи, зокрема вдаються до переодягання або маркування під Сили оборони.
У більшості випадків українські військові мають змогу відрізнити й виявити всі ці провокації. Тож для ворога вони закінчуються невдало. Зазвичай, росіян беруть в полон або просто знищують. На фронті переодягання вже не є новиною.
"Застосування таких методів завдає певних проблем Силам оборони, але ми маємо різні варіанти дій та готові до провокацій ворога. Це доволі часто трапляється на Покровському напрямку", – наголосив Володимир Назаренко.
Зверніть увагу! Зараз ворог намагається максимально використати погодні умови, адже дрони не літають у дощ і туман. Також користуються тим, що лінія оборони не насичена піхотною складовою так, як потрібно.
Що відбувається на Покровському напрямку?
- Росіяни вже перебувають у місті, вони намагаються дістатися до багатоповерхівок і там закріпитися. Так хочуть розширити зони свого контролю. Зараз основна увага українського командування звернена до питання логістики.
- Військові наголошують, що головна проблема – нестача особового складу. Піхоти дуже мало, щоб зупинити просування ворога. Через це бійці змушені залишатися на позиціях по 50 – 80 днів, замінити їх просто немає кому.
- Володимир Зеленський заявив, що захоплення Покровська потрібне Володимиру Путіну, щоб тиснути на Україну та змусити її вийти з решти Донбасу. За словами президента, окупацію міста Кремль піднесе Трампу як успіх та спробує переконати його у необхідності виходу українських сил з усієї області.