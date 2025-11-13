Путін прагне отримати Донецьку та Луганську області, щоб нібито припинити війну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
У чому Росія намагатиметься переконати Трампа?
За словами Зеленського, головна мета Росії – створити вигідні умови для тиску на Україну через зовнішню дипломатію, демонструючи свої нібито "успіхи" на фронті. Водночас він підкреслив, що відступ на сході країни є неприйнятним, оскільки жодна міжнародна гарантія не зможе зупинити агресора.
Ми не можемо покинути Схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного фактора, що стримуватиме,
– сказав Зеленський.
Крім того, він додав, що росіяни не мають достатньої потужності для повномасштабного наступу, тож продовжують цілеспрямовано атакувати точково енергетику.
Яка ситуація наразі на Покровському напрямку?
Сирський заявив, що цей напрямок залишається найголовнішою ділянкою російського наступу – тут зосереджена найбільша кількість штурмів ворога. Водночас російські окупанти не контролюють місто Покровськ.
Генштаб запевняє, що в Покровську та Мирнограді є логістичні шляхи для Сил оборони.
Росіяни полюють безпілотниками на цивільних і скидають FPV з дронів-маток.