Путін прагне отримати Донецьку та Луганську області, щоб нібито припинити війну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

У чому Росія намагатиметься переконати Трампа?

За словами Зеленського, головна мета Росії – створити вигідні умови для тиску на Україну через зовнішню дипломатію, демонструючи свої нібито "успіхи" на фронті. Водночас він підкреслив, що відступ на сході країни є неприйнятним, оскільки жодна міжнародна гарантія не зможе зупинити агресора.

Ми не можемо покинути Схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного фактора, що стримуватиме,

– сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що росіяни не мають достатньої потужності для повномасштабного наступу, тож продовжують цілеспрямовано атакувати точково енергетику.

Яка ситуація наразі на Покровському напрямку?