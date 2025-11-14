У районі Покровська та Мирнограда росіяни не полишають спроб прорватися до житлової забудови, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Головкома.
Дивіться також Україна може врятувати лише один напрямок: складний вибір перед Силами оборони
Яка обстановка біля Покровська та Мирнограда?
Ворог намагається проникнути до багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю.
З урахуванням цієї ситуації командування підготувало комплекс заходів, щоб протидіяти планам ворога. Основну увагу зосередили на стабільній логістиці підрозділів Сил оборони та на протидії ворожим FPV-дронам, розвідникам, артилерії й мінометам.
Також командири опрацювали додаткові варіанти дій на випадок різних сценаріїв.
Українські військові продовжують завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці та стримують його просування. Командири діють так, щоб максимально зберегти життя і здоров'я наших бійців.
Які шанси втримати Покровськ?
- Ситуація в Покровську погіршилася: росіяни просуваються в місто й стягують великі сили. У районі Мирнограда вони намагаються перерізати шляхи постачання та ротацій. Про це в ефірі 24 Каналу Микола Гриценко з бригади "Рубіж". Військовий каже, що ворог використовує багато техніки та піхоти.
- Туман і дощі ускладнюють роботу української аерозвідки. Виявляти і знищувати ворожі групи непросто. Тому окупанти просочуються між українськими позиціями малими групами, заїжджають у тил, роблять засідки. Вони рухаються на мотоциклах, легковиках і легкій бронетехніці.
- Микола Гриценко також пояснює, що нестача піхоти ускладнює зупинку ворога, організацію спостережних постів і забезпечення оборони. Через це не можна навіть на короткий час змінити бійців, які вже давно на позиціях. Нестача особового складу – наразі головна проблема на Покровському напрямку.