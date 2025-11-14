У районі Покровська та Мирнограда росіяни не полишають спроб прорватися до житлової забудови, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Головкома.

Яка обстановка біля Покровська та Мирнограда?

Ворог намагається проникнути до багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю.

З урахуванням цієї ситуації командування підготувало комплекс заходів, щоб протидіяти планам ворога. Основну увагу зосередили на стабільній логістиці підрозділів Сил оборони та на протидії ворожим FPV-дронам, розвідникам, артилерії й мінометам.

Також командири опрацювали додаткові варіанти дій на випадок різних сценаріїв.

Українські військові продовжують завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці та стримують його просування. Командири діють так, щоб максимально зберегти життя і здоров'я наших бійців.

Які шанси втримати Покровськ?