В районе Покровска и Мирнограда россияне не оставляют попыток прорваться к жилой застройке, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главкома.

Смотрите также Украина может спасти только одно направление: сложный выбор перед Силами обороны

Враг пытается проникнуть в многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля.

С учетом этой ситуации командование подготовило комплекс мероприятий, чтобы противодействовать планам врага. Основное внимание сосредоточили на стабильной логистике подразделений Сил обороны и на противодействии вражеским FPV-дронам, разведчикам, артиллерии и минометам.

Также командиры проработали дополнительные варианты действий на случай различных сценариев.

Украинские военные продолжают наносить противнику большие потери в живой силе и технике и сдерживают его продвижение. Командиры действуют так, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших бойцов.

  • Ситуация в Покровске ухудшилась: россияне продвигаются в город и стягивают большие силы. В районе Мирнограда они пытаются перерезать пути снабжения и ротаций. Об этом в эфире 24 Канала Николай Гриценко из бригады "Рубеж". Военный говорит, что враг использует много техники и пехоты.
  • Туман и дожди затрудняют работу украинской аэросведки. Выявлять и уничтожать вражеские группы непросто. Поэтому оккупанты просачиваются между украинскими позициями малыми группами, заезжают в тыл, делают засады. Они двигаются на мотоциклах, легковушках и легкой бронетехнике.
  • Николай Гриценко также объясняет, что нехватка пехоты затрудняет остановку врага, организацию наблюдательных постов и обеспечение обороны. Из-за этого нельзя даже на короткое время сменить бойцов, которые уже давно на позициях. Недостаток личного состава – сейчас главная проблема на Покровском направлении.