В районе Покровска и Мирнограда россияне не оставляют попыток прорваться к жилой застройке, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главкома.

Какая обстановка возле Покровска и Мирнограда?

Враг пытается проникнуть в многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля.

С учетом этой ситуации командование подготовило комплекс мероприятий, чтобы противодействовать планам врага. Основное внимание сосредоточили на стабильной логистике подразделений Сил обороны и на противодействии вражеским FPV-дронам, разведчикам, артиллерии и минометам.

Также командиры проработали дополнительные варианты действий на случай различных сценариев.

Украинские военные продолжают наносить противнику большие потери в живой силе и технике и сдерживают его продвижение. Командиры действуют так, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших бойцов.

Какие шансы удержать Покровск?