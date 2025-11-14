24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Яка дилема постала перед українськими командирами?

1-й корпус Нацгвардії України "Азов" зачищає останні російські позиції на виступі площею 40 квадратних кілометрів на північ від Покровська, вигравши двомісячну битву, яка може звільнити сотні, а, можливо, й тисячі військових. Тим часом сам Покровськ падає перед російськими розвідниками після річної облоги, а за 100 кілометрів на південь російська 90-та танкова дивізія просувається відкритою місцевістю до логістичного центру Гуляйполе в Запорізькій області.

Перемоги на північ від Покровська створюють жорстоку дилему:

українські командири можуть використати ці вивільнені війська для підкріплення нової оборонної лінії, що формується на північ від міста;

або ж перекинути їх на 100 кілометрів на південь до Гуляйполя, звідки 90-та танкова дивізія Росії просувається відкритою місцевістю до Запоріжжя.

Чисельно уступаючи противнику у п'ять разів Сили оборони України не мають достатньо військ, щоб виконати обидва завдання.

Українські війська відвойовують позиції на північ від Покровська

Контратаки "Азову" з середини серпня неухильно зменшували виступ площею 40 квадратних кілометрів, який російська 132-га мотострілецька бригада створила на північ від Покровська кілька тижнів тому. Виступ вигинався в бік села Добропілля, яке розташоване по обидва боки від однієї з головних ліній постачання до Покровська.

Звільнивши село Кучерів Яр наприкінці минулого місяця та оборонивши сусіднє село Шахове від неодноразових російських механізованих атак, українські війська мають перевагу у вирішальній битві. Тепер вони вбивають, беруть у полон або витісняють тих росіян, які тут ще залишилися.

"Збройні Сили України продовжують зачищати Добропільський виступ, успішно відбивши кілька позицій навколо села Шахове. Ці успіхи можуть дозволити передислокувати українські резерви з цього сектору для посилення Покровського напрямку", – повідомила минулого тижня проукраїнська Команда розвідки конфлікту.

Іншими словами, російські командири, можливо, розглядали Добропільський виступ як "вісь контрфіксації для українських резервів", за словами військового теоретика Делвіна. Росіяни виділили достатньо військ і техніки на виступ, щоб "Азов" зосередився на боях на північ від Покровська і не перемикав свою увагу на власне Покровськ.

Покровськ впаде, попри північні здобутки

Проблема полягає в тому, що росіяни мають перевагу в Покровську, й для українців майже неможливо відібрати її у них. "Російські війська, найімовірніше, захоплять Покровськ і Мирноград", – дійшов висновку американський Інститут вивчення війни.

Росіянам вдалося проникнути до Покровська після жорстокої річної облоги частково тому, що ця вирішальна битва втягнула "Азов" у бої на північ від Покровська, що не дозволило йому воювати безпосередньо у Покровську, де розміщувалися два виснажені українські підрозділи. 68-ма єгерська бригада та 155-та механізована бригада почали відступ на північ наприкінці жовтня.

Тепер, коли "Азов" на межі перемоги у вирішальній битві, ймовірно, вже занадто пізно щось робити для Покровська. Кілька елітних українських підрозділів утримують бойові позиції на північній околиці Покровська, відкриваючи вузький шлях відступу для українських військ, які все ще намагаються покинути місто або сусідній Мирноград.

Покровськ, що колись процвітав, шахтарське місто з населенням 60 тисяч осіб, майже напевно втрачений, як і менший Мирноград. Українські війська, які впевнено йдуть до перемоги у зниклому Добропільському виступі, можуть залишитися в цьому районі, підтримуючи нову оборонну лінію на північ від Покровська.

Загроза для Гуляйполя

Або вони можуть вирушити на південь до стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де потужні сили на чолі з найбільшою дивізією російської армії – 90-ю танковою дивізією – неухильно просуваються по неукріпленій відкритій місцевості, відтісняючи українські сили, які уступають їм як в озброєнні, так і в чисельності.

"На жаль, протягом останніх кількох тижнів російські війська досягли низки успіхів у напрямку Гуляйполя та досягли помітного прогресу в південно-східному секторі", – пояснив Татарігамі, засновник аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight.

Підкріплення можуть посилити українську оборону навколо Гуляйполя. Але українським командирам слід ретельно вибирати, куди вони відправляють свої нечисленні резерви.

Їхній вибір так запекло боротися за Добропільський виступ, можливо, прискорив падіння Покровська. Так само швидке перекидання військ на південь до Гуляйполя може послабити нову оборонну лінію, що формується на північ від Покровська.

Водночас посилення цієї оборонної лінії Гуляйполем може прискорити просування Росії на півдні. Поки Росія має більше військ, ніж Україна, для українських командирів, у яких є брак піхоти, немає легкого вибору.