Так, ніби Джордж Міллер, режисер "Шалений Макс: Дорога гніву", з 2015 року зазирнув до нас у 2025 рік і змалював собі для фільму оту орду здичавілих кровопивиць, що сунуть на усіляких корчах, щоб зжерти й знищити все живе на своєму шляху. Про це пише Саід Ісмагілов, інформує 24 Канал.

А тепер уявіть, що весь цей непотріб привалює до вас до дому. Все, що вони не зможуть зжерти, зґвалтувати, вбити, пограбувати й знищити, вони загадять. Вони будуть гадити у вашій кімнаті, у вашу постіль, у ваш посуд. Принципово, бо це є фундаментальна частина їх так званої "культури".

Щоправда, ви навряд чи це побачите, бо вас або розстріляють, або, якщо пощастить, ви втечете.

І єдине, що стоїть на шляху між вами й оцими нелюдями, – це Збройні Сили України. Більше ніхто не закриє вас від них. Ніхто не прийде воювати замість нас, ніхто не буде в дощ і мороз вгризатися в холодну землю. Це наші домівки, наші діти, наші батьки, наша країна.

Коли ви виступаєте проти мобілізації, ви навіть не уявляєте на скільки наближаєте оцих до вас. Коли вам розповідають про два-три тижні, ви згадуйте як ця орда по тілах своїх попередників пре до вас. Та вони навіть проходять повз своїх поранених і не надають їм допомогу. Вони "обнуляють" тих з них, хто відмовляється лізти в штурми.

Вони схожі на тих, що приїхали зупинитись? Тут або ми всі разом як єдина нація б'ємось з ними, або готуйте свої домівки, свою кров і свій посуд. Ніхто не відсидиться осторонь, в апокаліпсисі моєї хати з краю не буде.

