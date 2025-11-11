Ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу зазначив, що головна причина недовіри полягає у вибірковості рішень. Він наголосив, що лише усвідомлення неминучості обов'язку може змінити ставлення суспільства до війни.

Помилки у рішеннях щодо мобілізації

Попередні рішення держави щодо мобілізації були ухвалені без чіткої мети та розуміння наслідків. Такий підхід створив у суспільстві враження хаосу та посилив відчуття несправедливості. Люди перестали розуміти логіку дій влади, що поглибило кризу довіри.

Це були якісь суїцидальні настрої держави того дня, коли ухвалювали це рішення. Я взагалі не розумію, навіщо його було приймати і який результат хотіли отримати,

– пояснив голова Антикорупційної ради.

Непродумані кроки в питаннях мобілізації стають причиною спротиву. Без послідовної політики неможливо забезпечити єдність і впевненість у спільній меті. Мобілізація напряму залежить від того, які стимули має людина. Коли громадянам залишають широкий вибір, вони діють відповідно до власних інтересів: одні готуються захищати країну, інші шукають способи уникнути служби – бронюються, виїжджають або оформлюють фіктивні довідки.

Якщо людині дають широкий вибір, вона приймає різні рішення. Хтось піде в армію, а хтось перепливе Тису, а хтось буде плисти, але не допливе,

– зауважив ветеран.

Поки система залишає можливість ухилятися, вона не може бути справедливою. Успіх можливої мобілізації залежить від прозорості правил і розуміння, що вибір є спільним, а не індивідуальним.

Чи потрібно мобілізувати всіх чоловіків?

На думку ветерана, головна проблема мобілізації полягає у вибірковості. Коли люди розуміють, що можуть уникнути служби, вони відповідно змінюють поведінку: відкладають рішення або шукають обхідні шляхи. Якщо ж держава чітко визначає, що служитиме кожен, змінюється ставлення до обов'язку.

Якби ми справді ухвалили рішення, що воюватиме кожен чоловік і не залишили жодних варіантів, це стало б етапом прийняття для більшості. Людина почала б готуватися, розуміючи, що вона точно піде,

– наголосив Гудименко.

Коли всі живуть за єдиними правилами, зникає поділ на тих, хто може "не піти", і тих, хто вже воює. Війна перестає бути чужою, а обов'язок – вибором.

