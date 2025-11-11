Ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу зазначив, що головна причина недовіри полягає у вибірковості рішень. Він наголосив, що лише усвідомлення неминучості обов'язку може змінити ставлення суспільства до війни.
Помилки у рішеннях щодо мобілізації
Попередні рішення держави щодо мобілізації були ухвалені без чіткої мети та розуміння наслідків. Такий підхід створив у суспільстві враження хаосу та посилив відчуття несправедливості. Люди перестали розуміти логіку дій влади, що поглибило кризу довіри.
Це були якісь суїцидальні настрої держави того дня, коли ухвалювали це рішення. Я взагалі не розумію, навіщо його було приймати і який результат хотіли отримати,
– пояснив голова Антикорупційної ради.
Непродумані кроки в питаннях мобілізації стають причиною спротиву. Без послідовної політики неможливо забезпечити єдність і впевненість у спільній меті. Мобілізація напряму залежить від того, які стимули має людина. Коли громадянам залишають широкий вибір, вони діють відповідно до власних інтересів: одні готуються захищати країну, інші шукають способи уникнути служби – бронюються, виїжджають або оформлюють фіктивні довідки.
Якщо людині дають широкий вибір, вона приймає різні рішення. Хтось піде в армію, а хтось перепливе Тису, а хтось буде плисти, але не допливе,
– зауважив ветеран.
Поки система залишає можливість ухилятися, вона не може бути справедливою. Успіх можливої мобілізації залежить від прозорості правил і розуміння, що вибір є спільним, а не індивідуальним.
Чи потрібно мобілізувати всіх чоловіків?
На думку ветерана, головна проблема мобілізації полягає у вибірковості. Коли люди розуміють, що можуть уникнути служби, вони відповідно змінюють поведінку: відкладають рішення або шукають обхідні шляхи. Якщо ж держава чітко визначає, що служитиме кожен, змінюється ставлення до обов'язку.
Якби ми справді ухвалили рішення, що воюватиме кожен чоловік і не залишили жодних варіантів, це стало б етапом прийняття для більшості. Людина почала б готуватися, розуміючи, що вона точно піде,
– наголосив Гудименко.
Коли всі живуть за єдиними правилами, зникає поділ на тих, хто може "не піти", і тих, хто вже воює. Війна перестає бути чужою, а обов'язок – вибором.
Що відомо про мобілізацію в Україні у 2025 році?
- В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, продовжений до 3 лютого 2026 року. Згідно з оновленим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів, а також можуть зробити це онлайн через портал "Резерв+" або в ЦНАПі.
- Посилено відповідальність за ухилення, введено електронний облік і нові правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки з медичною чи технічною освітою, внесені до резерву. Кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ІПН, військовий документ і довідки для підтвердження відстрочки.
- Відповідальність за ухилення від обліку передбачає штрафи або до 5 років позбавлення волі. Жінки з медичною та фармацевтичною освітою залишаються на обліку, але їх мобілізація не є обов'язковою. Вони можуть працювати за фахом без статусу військовозобов'язаних до кінця 2026 року.
- Водночас виїзд за кордон для жінок не обмежений, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку. Служба для жінок залишається добровільною, що закріплено у законі, який набув чинності у січні 2025 року.
- З початку листопада відстрочку від мобілізації можна оформити також у ЦНАПах, незалежно від місця проживання. Це спрощує доступ для опікунів, батьків дітей з інвалідністю, педагогів, науковців і родичів загиблих військових. Після подання документів адміністратор ЦНАП передає дані через портал Дія до ТЦК, а результат повідомляється заявнику телефоном або через Резерв+