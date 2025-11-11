Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Espreso.tv. Зазначимо, що загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили до 3 лютого 2026.

Чи мобілізуватимуть жінок у листопаді?

Хоч жінки з медичною та фармацевтичною освітою стали на військовий облік у 2023 році, але це не обов'язково передбачає мобілізацію. Це потрібно лише для узагальнення даних про резерв медиків у державі.

Жінки, які мають відповідну медичну та фармацевтичну освіту, але не перебувають на обліку у ТЦК, можуть влаштовуватись на роботу як невійськовозобов’язані ще протягом трьох років, тобто до кінця 2026 року.

Але, як зазначається, роботодавці мають повідомити ТЦК, якщо працівниця з медичною освітою не стоїть на обліку. Якщо ж вона не працює за фахом і не подала документ про освіту, ТЦК про це не дізнається.

У вересні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12076 про зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Він уточнює порядок обліку жінок, які добровільно проходять базову підготовку.

Після навчання їх зараховуватимуть до військовозобов’язаних, проте служба для них залишається добровільною. Закон набув чинності у січні 2025 року після підпису президента Володимира Зеленського.

Чи є перешкоди для перетину кордону?

Громадянка України, які перебувають на військовому обліку, зможуть вільно перетинати кордон під час воєнного стану.

Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади,

– ідеться у повідомленні.

