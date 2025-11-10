Хто підлягає мобілізації, які права та обов’язки військовозобов’язаних – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що варто знати про зміни в процесі мобілізації?
Згідно зі змінами, внесеними до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", з весни набули чинності такі ключові положення:
- усі військовозобов’язані громадяни України повинні оновити свої дані в ТЦК до 60 днів з моменту набрання законом чинності;
- введено електронне ведення військового обліку, тому оновити інформацію можна через портал "Резерв+" або в ЦНАП.
- посилено санкції за ухилення від мобілізації, включаючи обмеження на виїзд за кордон військовозобов’язаних без законних підстав.
- обов’язкове проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) у визначений термін після отримання повістки з військкомату;
- введено єдиний перелік документів, які повинен мати при собі кожен військовозобов’язаний;
Ці заходи покликані підвищити прозорість процедури мобілізації та посилити державний контроль над виконанням обов’язків військовозобов’язаними.
Зауважимо, що у 2025 році під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, жінки з медичною та технічною освітою, внесені до резерву та чоловіки, звільнені раніше від служби, але повторно визнані придатними за результатами ВЛК.
Процес мобілізації починається з отримання повістки з військкомату. Існує кілька типів повісток, зокрема для уточнення даних, проходження ВЛК або для призову. Після отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися в ТЦК у зазначені терміни.
Тоді він проходить ВЛК та отримує статус придатного, тимчасово непридатного або непридатного. Придатні до служби направляються до навчальних центрів, а далі – до місця служби.
Варто зауважити, що кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ІПН, військовий квиток або приписну, довідку про склад сім’ї (при необхідності отримання відстрочки) та медичні документи, якщо є хронічні захворювання.
Які права та обов'язки військовозобов'язаних?
Згідно із законодавством, військовозобов'язані громадяни мають право на:
- об’єктивне медичне обстеження (ВЛК);
- відстрочку за наявності законних підстав;
- захист своїх прав у суді;
- соціальні гарантії, в тому числі виплати, страхування та допомогу сім’ям.
Зауважимо, що відстрочку від мобілізації можна отримати у зв'язку зі станом здоров’я, наявністю трьох і більше дітей до 18 років, доглядом за недієздатними родичами, навчанням на денній формі в українському або закордонному виші, службі в структурах, що забезпечують функціонування держави тощо.
Обов’язки військовозобов’язаних:
- явка за повісткою до ТЦК у встановлений термін;
- оновлення даних протягом 60 днів після зміни місця проживання чи роботи;
- проходження ВЛК;
- дотримання вимог воєнного стану.
За порушення правил військового обліку чи ухилення від мобілізації законодавством передбачено штрафи, обмеження свободи або позбавлення волі до 5 років.
Мобілізація в Україні: коротко про головне
В Україні громадяни, які досягли граничного віку перебування на службі, можуть підписати контракт із Силами оборони, отримати виплати та низку пільг. Чоловіки віком від 18 до 24 років також мають змогу укласти контракт із ЗСУ та отримати 1 мільйон гривень.
Жінки можуть служити в ЗСУ за власним бажанням на посадах бухгалтера, медика, IT-спеціаліста, оператора БпЛА і не тільки. Для приєднання до ЗСУ їм потрібно пройти співбесіду, надати необхідні документи та пройти базову загальновійськову підготовку.