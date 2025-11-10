Кто подлежит мобилизации, какие права и обязанности военнообязанных – читайте в материале 24 Канала.
Что стоит знать об изменениях в процессе мобилизации?
Согласно изменениям, внесенными в закон внесенными в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", с весны вступили в силу следующие ключевые положения:
- все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в ТЦК до 60 дней с момента вступления закона в силу;
- введено электронное ведение воинского учета, поэтому обновить информацию можно через портал "Резерв+" или в ЦНАП.
- усилены санкции за уклонение от мобилизации, включая ограничения на выезд за границу военнообязанных без законных оснований.
- обязательное прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) в определенный срок после получения повестки из военкомата;
- введен единый перечень документов, которые должен иметь при себе каждый военнообязанный;
Эти меры призваны повысить прозрачность процедуры мобилизации и усилить государственный контроль над выполнением обязанностей военнообязанными.
Заметим, что в 2025 году под мобилизацию в Украине подпадают мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, женщины с медицинским и техническим образованием, внесены в резерв и мужчины, освобождены ранее от службы, но повторно признаны годными по результатам ВВК.
Процесс мобилизации начинается с получения повестки из военкомата. Существует несколько типов повесток, в частности для уточнения данных, прохождения ВВК или для призыва. После получения повестки гражданин обязан явиться в ТЦК в указанные сроки.
Тогда он проходит ВВК и получает статус годного, временно непригодного или непригодного. Пригодные к службе направляются в учебные центры, а дальше – к месту службы.
Стоит заметить, что каждый военнообязанный должен иметь при себе паспорт, ИНН, военный билет или приписную, справку о составе семьи (при необходимости получения отсрочки) и медицинские документы, если есть хронические заболевания.
Какие права и обязанности военнообязанных?
Согласно законодательству, военнообязанные граждане имеют право на:
- объективное медицинское обследование (ВВК);
- отсрочку при наличии законных оснований;
- защиту своих прав в суде;
- социальные гарантии, в том числе выплаты, страхование и помощь семьям.
Заметим, что отсрочку от мобилизации можно получить в связи с состоянием здоровья, наличием трех и более детей до 18 лет, уходом за недееспособными родственниками, обучением на дневной форме в украинском или зарубежном вузе, службе в структурах, обеспечивающих функционирование государства и тому подобное.
Обязанности военнообязанных:
- явка по повестке в ТЦК в установленный срок;
- обновление данных в течение 60 дней после изменения места жительства или работы;
- прохождение ВВК;
- соблюдение требований военного положения.
За нарушение правил воинского учета или уклонение от мобилизации законодательством предусмотрены штрафы, ограничение свободы или лишение свободы до 5 лет.
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В Украине граждане, достигшие предельного возраста пребывания на службе, могут подписать контракт с Силами обороны, получить выплаты и ряд льгот. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет также могут заключить контракт с ВСУ и получить 1 миллион гривен.
Женщины могут служить в ВСУ по собственному желанию на должностях бухгалтера, медика, IT-специалиста, оператора БпЛА и не только. Для присоединения к ВСУ им нужно пройти собеседование, предоставить необходимые документы и пройти базовую общевойсковую подготовку.