Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илью в интервью АрмияInform.

Смотрите также Могут ли мобилизовать младше 18 – 24 лет: объяснение юристов

Как работает программа "Контракт 60+"?

Пополнить ряды войска украинцы могут даже по достижении 60 лет. Новая программа службы в Вооруженных Силах Украины под названием "Контракт 60+" предусматривает оформление таких бойцов прежде всего на небоевые должности. Приоритетно берут мужчин, которые могут работать на дефицитных специальностях, имеют опыт военной службы или были уволены из армии после 2015 года.

Такой контракт с ВСУ заключается на один год с возможностью его продления.

В Украине сейчас действуют различные проекты приобщения в ряды Сил обороны – "Контракт 18-24", "Линия дронов" и недавно запущенный "Контракт 18-24: дроны". Теперь к этому перечню добавился и новый с условным названием "Контракт 60+",

– рассказал представитель центра рекрутинга.

Мужчины, желающие присоединиться к армии по этой программе, проходят медицинскую комиссию, двухмесячный испытательный срок и после этого служат на небоевых должностях солдатского, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кандидат должен быть признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным для службы по состоянию здоровья и иметь опыт прохождения военной службы по военно-учетной специальности должности, на которую назначается.

Куда обратиться, чтобы подать документы на службу?

По словам господина Ильи, кандидат может обратиться к командиру конкретной воинской части или в ТЦК и СП по месту жительства или 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Онлайн оставить заявку можно по ссылке. Также человек, желающий присоединиться к войску, может позвонить на горячую линию - 0 800 503 696 или посетить одно из представительств в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Сумах.

На рассмотрение подаются следующие документы:

справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины;

заверенную копию всех заполненных страниц военно-учетного документа;

заверенные копии документов об образовании с приложениями;

заверенные копии документов об участии в боевых действиях, наличие ранений (контузий), государственных наград при наличии;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Если человек подходит для службы в воинской части, командир подает ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба о рассмотрении кандидата для принятия на военную службу по контракту. По результатам рассмотрения Генштаб согласовывает или отказывает в принятии такого кандидата в состав бригады.

В Украине разрешили служить в армии после 60 лет: что известно