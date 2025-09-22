Юристы рассказали, при каких условиях человек до 25 лет может стать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на объяснение адвокатского объединения.

С какого возраста могут мобилизовать в армию?

Особенно много вопросов касается мужчин от 18 до 24 лет, ведь именно эта категория сталкивается с наибольшим количеством недоразумений.

Законодательство четко определяет, что мобилизация в возрасте от 18 до 24 лет пока не проводится. Однако в этой возрастной группе есть возможность добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и проходить службу на контрактной основе. Государство предусматривает для таких военнослужащих соответствующие социальные льготы и выплаты.

К слову, в частности речь идет о программе "контракт 18 – 24", которая способствует усилению украинских подразделений молодыми военными и улучшает мотивацию армии. Так, существует спрос на позиции операторов БпЛА как среди парней, так и среди девушек в возрасте до 25 лет.

Согласно действующему законодательству, призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Именно после достижения этого возраста лицо приобретает статус военнообязанного, поэтому переходит на воинский учет и подлежит мобилизации.

Кроме этого адвокаты отмечают, что в 25 лет необходимо изменить военно-учетный документ. Процедура предусматривает замену удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Обратите внимание! Ранее в Украине призывной возраст составлял 27 лет. Однако недавно Верховная Рада приняла изменения, сократив его до 25 лет.

В условиях военного положения призыв на срочную службу приостановлен. Поэтому мобилизация касается только тех, кто уже является военнообязанным, а именно:

мужчин от 25 лет;

тех, кто закончил военную кафедру и получил офицерское звание.

