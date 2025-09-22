Первыми "Импульс" начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что известно о новой системе "Импульс"?
В Украине заработала цифровая система учета военных "Импульс". Она стала первой массовой информационно-коммуникационной системой тактического уровня, что должна заработать в каждой воинской части.
Подразделения будут получать оперативный доступ к данным, а высшее руководство может принимать управленческие решения на основе точных и прозрачных данных.
Отмечается, что система позволяет:
- вести учет людей в подразделении в защищенной цифровой среде;
- формировать приказы и оформлять документы быстрее и без ошибок;
- контролировать актуальный статус по каждому военнослужащему в подразделении.
В ближайшие недели система заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов. По словам главы Минобороны Дениса Шмыгаля, в будущем "Импульс" планируют объединить с другими цифровыми решениями.
В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом,
– сообщил Шмыгаль.
Систему разработали и внедряют военные ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ вместе с Главным управлением ИТ Минобороны. "Импульс", по данным министерства, соответствует современным требованиям киберзащиты, которые применяют страны НАТО.
Последние изменения от Минобороны
В приложении Резерв+ появилась новая отметка "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки" для части военнообязанных. Разработчики объясняют, что она означает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы. Дополнительных действий от пользователя отметка не требует.
В Украине могут расширить сеть военных лицеев, чтобы в каждом регионе было как минимум одно такое заведение. С 1 сентября 2025 года в вузах также вводят базовую общевойсковую подготовку для студентов.