Першими "Імпульс" почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Що відомо про нову систему "Імпульс"?
В Україні запрацювала цифрова система обліку військових "Імпульс". Вона стала першою масовою інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня, що має запрацювати в кожній військовій частині.
Підрозділи будуть отримувати оперативний доступ до даних, а вище керівництво може приймати управлінські рішення на основі точних та прозорих даних.
Зазначається, що система дозволяє:
- вести облік людей у підрозділі в захищеному цифровому середовищі;
- формувати накази та оформляти документи швидше і без помилок;
- контролювати актуальний статус по кожному військовослужбовцю в підрозділі.
Найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. За словами очільника Міноборони Дениса Шмигаля, в майбутньому "Імпульс" планують об'єднати з іншими цифровими рішеннями.
У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом,
– повідомив Шмигаль.
Систему розробили та впроваджують військові ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ разом із Головним управлінням ІТ Міноборони. "Імпульс", за даними міністерства, відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, які застосовують країни НАТО.
Останні зміни від Міноборони
У додатку Резерв+ з'явилася нова позначка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки" для частини військовозобов'язаних. Розробники пояснюють, що вона означає, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори. Додаткових дій від користувача позначка не потребує.
В Україні можуть розширити мережу військових ліцеїв, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий заклад. З 1 вересня 2025 року у вишах також запроваджують базову загальновійськову підготовку для студентів.