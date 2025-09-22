Першими "Імпульс" почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Є два види "Контракту 18 – 24": у 92 ОШБр пояснили, коли та скільки платитимуть добровольцям

Що відомо про нову систему "Імпульс"?

В Україні запрацювала цифрова система обліку військових "Імпульс". Вона стала першою масовою інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня, що має запрацювати в кожній військовій частині.

Підрозділи будуть отримувати оперативний доступ до даних, а вище керівництво може приймати управлінські рішення на основі точних та прозорих даних.

Зазначається, що система дозволяє:

вести облік людей у підрозділі в захищеному цифровому середовищі;

формувати накази та оформляти документи швидше і без помилок;

контролювати актуальний статус по кожному військовослужбовцю в підрозділі.

Найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. За словами очільника Міноборони Дениса Шмигаля, в майбутньому "Імпульс" планують об'єднати з іншими цифровими рішеннями.

У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом,

– повідомив Шмигаль.

Систему розробили та впроваджують військові ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ разом із Головним управлінням ІТ Міноборони. "Імпульс", за даними міністерства, відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, які застосовують країни НАТО.

Останні зміни від Міноборони