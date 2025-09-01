Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ.

Що відомо про мережу військових ліцеїв?

Очільник Міноборони заявив, що військова освіта – основа сучасного українського війська.

Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій,

– наголосив Шмигаль.

Він також побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів. При цьому розповів про розширення мережі профільних закладів освіти.

Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей,

– акцентував він.

І додав, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, тож посадовці створять для її розвитку всі умови.

Що відомо про базову загальновійськову підготовку для студентів?