Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОУ.

Що відомо про мережу військових ліцеїв?

Очільник Міноборони заявив, що військова освіта – основа сучасного українського війська.

Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій,
– наголосив Шмигаль.

Він також побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів. При цьому розповів про розширення мережі профільних закладів освіти.

Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей,
– акцентував він.

І додав, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, тож посадовці створять для її розвитку всі умови.

Що відомо про базову загальновійськову підготовку для студентів?

  • З 1 вересня 2025 року у вишах передбачили запровадження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів.

  • Її викладатимуть на другому році навчання.

  • БЗВП передбачає теоретичний (90 годин) і практичний курси (210 годин).

  • Курс проходитимуть чоловіки та жінки, але практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби.