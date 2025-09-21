Речь идет о тех, кто получает образование последовательно – в частности, учится в магистратуре и такой образовательной степени еще не имел. Подробнее о праве студентов на отсрочку рассказал в интервью 24 Каналу первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк.
Нужно ли студенту идти в ТЦК, чтобы подтвердить право на отсрочку?
По словам Гукалюка, в Единой государственной электронной базе по вопросам образования теперь формируют сообщение о том, что студент не нарушает последовательности получения образования.
Кроме того, всю информацию о студентах – даже лицах призывного возраста, которые только поступили на первый курс – высшее учебное заведение направляет в ТЦК.
Мы требуем у всех обязательно военно-учетный документ. Всех поступающих направляем в ТЦК, чтобы они подтвердили то, что они учатся в учреждении высшего образования,
– уточнил первый проректор.
Этим студентам университет рекомендует делать соответствующие визиты в ТЦК каждые полгода, ведь кого-то по результатам сессии могут отчислить. Однако и об отчисленных студентах учебное заведение подает информацию в ТЦК и СП.
Также Гукалюк акцентировал – если студент получил право на отсрочку и воспользовался ею, то должен об этом сообщить в ТЦК, ведь это его ответственность.
То есть, если ты имеешь право на отсрочку, – подтверди ее в соответствующем ТЦК, а не жди, когда тебя остановят на улице и доказывай тогда, что ты студент,
– подчеркнул первый проректор.
В конце концов, по словам Гукалюка, сознательные студенты идут в ТЦК, малосознательные могут игнорировать этот вопрос. Однако тогда это их проблемы и вопросы взаимодействия с ТЦК.
Высшее учебное заведение свою миссию выполнило – зачислило таких лиц студентами, сообщило об этом ТЦК и выдало им по их запросу официальный документ, что они являются студентами университета.
Выезд за границу юношей 18 – 22 лет: что известно
По данным Госпогранслужбы, отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 22 лет не предусмотрено. Однако там опровергли якобы "массовый штурм границы" юношами.
Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в частности в электронной форме), который предъявляют по требованию пограничников.
К слову, в пересечении границы могут отказать, если человек находится в розыске или занимает должность в органах государственной власти или местного самоуправления.