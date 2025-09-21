Речь идет о тех, кто получает образование последовательно – в частности, учится в магистратуре и такой образовательной степени еще не имел. Подробнее о праве студентов на отсрочку рассказал в интервью 24 Каналу первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк.

Нужно ли студенту идти в ТЦК, чтобы подтвердить право на отсрочку?

По словам Гукалюка, в Единой государственной электронной базе по вопросам образования теперь формируют сообщение о том, что студент не нарушает последовательности получения образования.

Кроме того, всю информацию о студентах – даже лицах призывного возраста, которые только поступили на первый курс – высшее учебное заведение направляет в ТЦК.

Мы требуем у всех обязательно военно-учетный документ. Всех поступающих направляем в ТЦК, чтобы они подтвердили то, что они учатся в учреждении высшего образования,

– уточнил первый проректор.

Этим студентам университет рекомендует делать соответствующие визиты в ТЦК каждые полгода, ведь кого-то по результатам сессии могут отчислить. Однако и об отчисленных студентах учебное заведение подает информацию в ТЦК и СП.

Также Гукалюк акцентировал – если студент получил право на отсрочку и воспользовался ею, то должен об этом сообщить в ТЦК, ведь это его ответственность.

То есть, если ты имеешь право на отсрочку, – подтверди ее в соответствующем ТЦК, а не жди, когда тебя остановят на улице и доказывай тогда, что ты студент,

– подчеркнул первый проректор.

В конце концов, по словам Гукалюка, сознательные студенты идут в ТЦК, малосознательные могут игнорировать этот вопрос. Однако тогда это их проблемы и вопросы взаимодействия с ТЦК.

Высшее учебное заведение свою миссию выполнило – зачислило таких лиц студентами, сообщило об этом ТЦК и выдало им по их запросу официальный документ, что они являются студентами университета.

