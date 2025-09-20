Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В чем разница отсрочки и бронирования?
Отсрочку от мобилизации могут получить многие военнообязанные, которые имеют на это законные основания. Бронирование взамен предоставляется работникам компаний, которые определены критически важными.
Так забронировать на период мобилизации и на военное время могут некоторых работников органов государственной власти и других госорганов, предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры, которые находятся на специальном воинском учете.
Отсрочка согласно закону предоставляется:
лицами с инвалидностью или временно непригодными к службе по состоянию здоровья, которые имеют соответствующее заключение военно-врачебной комиссии;
женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- женщинам и мужчинам, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;
- женщинам и мужчинам, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также отсрочка предоставляется гражданам, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
усыновителям, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет;
занятым постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком или своими отцом или матерью или отцом или матерью жены (мужа);
опекунам лица, признанного судом недееспособным;
- женщинам и мужчинам, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I II или III группы;
- женщинам и мужчинам, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.
Что нужно знать об отсрочке и бронировании от мобилизации?
Для получения отсрочки человек, который имеет право ее получить должен предоставить ряд документов. Комиссия ТЦК и СП рассматривает их в течение 7 дней с момента поступления. Дольше принимать решение комиссия может, если будет необходимость обращаться за дополнительной информацией в другие государственные органы.
С 1 января 2026 года компании смогут бронировать работников, если порог их зарплаты будет составлять 21,6 тысяч гривен. Это связано с ростом "минималки" в следующем году.
ТЦК и СП могут отменить отсрочку в течение 7 дней после выявления отсутствия законных оснований.
Граждане имеют право получить отсрочку от мобилизации без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.