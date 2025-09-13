Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".
Что известно об аннуляции отсрочки от армии в случае увольнения?
Юрий Айвазян объяснил, что отсрочка должна быть отменена в течение недели после того, как работодатель сообщит ТЦК об увольнении работника.
В то же время проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение 5 дней в случае:
- подачи военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;
- издания указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);
- поступление обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;
- получение официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.
В случае выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки отменяет такую отсрочку в течение 7 дней с даты выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки,
– отметил адвокат.
То есть после проверки данных ТЦК может отменить отсрочку – обычно в срок до недели с момента выявления отсутствия оснований.
Что сейчас происходит с мобилизацией в Украине?
25 июля Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации. Эти документы будут действовать до 5 ноября 2025 года.
Таким образом мобилизационные процессы в Украине продолжаются. В то же время в Киевском ТЦК заявляют, что мужчин, старше 50 лет, обычно мобилизуют на тыловые специальностиони могут быть водителями, логистами или тыловиками.
В то же время снижать мобилизационный возраст в Украине пока не планируют. Поэтому молодые украинцы, в возрасте от 18 до 24 лет, могут подписать особый контракт с ВСУ для службы. Кстати, недавно стало известно, что впервые контракт по программе "18 – 24" подписали девушки.
Кроме того, Кабинет Министров Украины выложил постановление, которая позволяет мужчинам, в возрасте от 18 до 22 лет свободно пересекать границу. Для этого нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.