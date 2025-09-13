Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

К теме Как будет работать дистанционная ВВК и кто ее может пройти: объяснение юриста

Что известно об аннуляции отсрочки от армии в случае увольнения?

Юрий Айвазян объяснил, что отсрочка должна быть отменена в течение недели после того, как работодатель сообщит ТЦК об увольнении работника.

В то же время проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение 5 дней в случае:

подачи военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;

издания указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);

поступление обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;

получение официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.

В случае выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки отменяет такую отсрочку в течение 7 дней с даты выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки,

– отметил адвокат.

То есть после проверки данных ТЦК может отменить отсрочку – обычно в срок до недели с момента выявления отсутствия оснований.

Обратите внимание! Подробнее о мобилизации в сентябре 2025 года – читайте в материале 24 Канала.

Что сейчас происходит с мобилизацией в Украине?