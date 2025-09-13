Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Лихачева в интервью для Украинского Радио.

Что известно о дистанционной ВВК?

Как пояснил Лихачев, дистанционная ВВК будет осуществляться для военных и правоохранителей, которые лечатся за границей более 12 месяцев. Подача документов будет идти через командира воинской части.

Надо будет предоставлять перевод на украинский язык плюс диагноз соответствующий. Рассмотрение документов комиссии будет до 10 дней. Решение направляться в воинскую часть, повторный осмотр после возвращения будет военнослужащему не нужен,

– указал он.

Пока эта система экспериментальная и, возможно еще будет уточняться. Однако основной момент сейчас заключается в том, за чьи средства будет осуществляться перевод документов. Как пояснил адвокат, пока он не увидел четкой процедуры.

"В моих некоторых клиентов очень большое количество бумаг на самом деле. Потому что пока четкой установленной процедуры порядка, куда обратиться военнослужащему, как обратиться, если он самостоятельно не может, его родственникам и кто будет оплачивать перевод этих документов – нет. Мы уже не первый раз с этим сталкиваемся", – подчеркнул Лихачев.

Он утверждает, что власть и командиры воинских частей ищут возможности, как помочь своему военнослужащему перевести эти документы.

Реформы ВВК в Украине: что известно?