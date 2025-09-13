Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Лихачова в інтерв'ю для Українського Радіо.

Що відомо про дистанційна ВЛК?

Як пояснив Лихачов, дистанційна ВЛК здійснюватиметься для військових і правоохоронців, які лікуються за кордоном понад 12 місяців. Подача документів йтиме через командира військової частини.

Треба буде надавати переклад українською мовою плюс діагноз відповідний. Розгляд документів комісії буде до 10 днів. Рішення надсилатися до військової частини, повторний огляд після повернення буде військовослужбовцю не потрібний,

– вказав він.

Поки що ця система експерементальна і, можливо ще буде уточнюватися. Проте основний момент зараз полягає у тому, за чиї кошти здійснюватиметься переклад документів. Як пояснив адвокат, наразі він не побачив чіткої процедури.

"У моїх деяких клієнтів дуже велика кількість паперів насправді. Бо поки що чіткої встановленої процедури порядку, куди звернутися військовослужбовцю, як звернутися, якщо він самостійно не може, його родичам і хто буде оплачувати переклад цих документів – немає. Ми вже не перший раз із цим стикаємось", – наголосив Лихачов.

Він стверджує, що влада та командири військових частин шукають можливості, як допомогти своєму військовослужбовцю перекласти ці документи.

