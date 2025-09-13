Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

Що відомо про ануляцію відстрочки від армії у разі звільнення?

Юрій Айвазян пояснив, що відстрочка повинна бути скасована протягом тижня після того, як роботодавець повідомить ТЦК про звільнення працівника.

Водночас перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом 5 днів у разі:

подання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скасовує таку відстрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки,

– зазначив адвокат.

Тобто після перевірки даних ТЦК може скасувати відстрочку – зазвичай у строк до тижня з моменту виявлення відсутності підстав.

