Зокрема, це доступно батькам дітей з інвалідністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Новини до теми Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2025 році: повний перелік

Чи може батько повнолітньої дитини з інвалідністю отримати відстрочку?

Згідно із законодавством, батько дитини з інвалідністю має право на відстрочку від мобілізації. За словами юриста, воно зберігається й після того, як такій дитині виповниться 18 років.

Варто зауважити, що стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визнає утримання дитини з інвалідністю підставою для звільнення від мобілізації, якщо до заяви додано необхідні документи.

Для отримання відстрочки, окрім заяви, потрібно надати співробітникам ТЦК військово-обліковий документ батька, свідоцтво про народження дитини та документ про інвалідність дитини (посвідчення, довідка про пільги чи стан здоров’я тощо).

Зазначимо, що ці документи можна принести до центру комплектування не лише особисто, а й надіслати поштою.

Відстрочка від мобілізації: що варто знати