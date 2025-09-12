В частности, это доступно родителям детей с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Новости к теме Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2025 году: полный перечень

Может ли отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью получить отсрочку?

Согласно законодательству, отец ребенка с инвалидностью имеет право на отсрочку от мобилизации. По словам юриста, оно сохраняется и после того, как такому ребенку исполнится 18 лет.

Стоит заметить, что статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" признает содержание ребенка с инвалидностью основанием для освобождения от мобилизации, если к заявлению приложены необходимые документы.

Для получения отсрочки, кроме заявления, нужно предоставить сотрудникам ТЦК военно-учетный документ отца, свидетельство о рождении ребенка и документ об инвалидности ребенка (удостоверение, справка о льготах или состоянии здоровья и т.д.).

Отметим, что эти документы можно принести в центр комплектования не только лично, но и отправить по почте.

Отсрочка от мобилизации: что следует знать