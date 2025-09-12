В частности, это доступно родителям детей с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юриста Владислава Дерия.
Может ли отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью получить отсрочку?
Согласно законодательству, отец ребенка с инвалидностью имеет право на отсрочку от мобилизации. По словам юриста, оно сохраняется и после того, как такому ребенку исполнится 18 лет.
Стоит заметить, что статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" признает содержание ребенка с инвалидностью основанием для освобождения от мобилизации, если к заявлению приложены необходимые документы.
Для получения отсрочки, кроме заявления, нужно предоставить сотрудникам ТЦК военно-учетный документ отца, свидетельство о рождении ребенка и документ об инвалидности ребенка (удостоверение, справка о льготах или состоянии здоровья и т.д.).
Отметим, что эти документы можно принести в центр комплектования не только лично, но и отправить по почте.
Отсрочка от мобилизации: что следует знать
- В Украине отсрочку от мобилизации во время военного положения могут получить несколько категорий граждан, включая забронированных работников предприятий и учреждений, лиц с инвалидностью, лиц, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья и родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
- Важно помнить, что даже с основаниями для отсрочки лицо могут призвать на службу. Отсрочку нужно оформить и иметь соответствующее документальное подтверждение.
- Также отметим, что правительство изменило правила отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, чтобы избежать использования обучения как способа уклонения от военной службы. В связи с этим отсрочка для учеников профтехов и колледжей сохранится только тогда, если обучение началось на дневной или дуальной форме до достижения 25 лет и образование приобретается впервые на новом уровне.