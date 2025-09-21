Йдеться про тих, хто здобуває освіту послідовно – зокрема, навчається в магістратурі й такого освітнього ступеня ще не мав. Детальніше про право студентів на відстрочку розповів у інтерв'ю 24 Каналу перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк.

Дивіться також Є суттєва різниця: хто може отримати відстрочку, а кого бронюють від мобілізації

Чи потрібно студентові йти до ТЦК, аби підтвердити право на відстрочку?

За словами Гукалюка, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти тепер формують повідомлення про те, що студент не порушує послідовності здобуття освіти.

Окрім того, усю інформацію щодо студентів – навіть осіб призовного віку, які саме вступили на перший курс – вищий навчальний заклад скеровує до ТЦК.

Ми вимагаємо в усіх обов'язково військово-обліковий документ. Усіх вступників скеровуємо до ТЦК, щоб вони підтвердили те, що вони навчаються у закладі вищої освіти,

– уточнив перший проректор.

Цим студентам університет рекомендує робити відповідні візити до ТЦК кожні пів року, адже когось за результатами сесії можуть відрахувати. Однак і про відрахованих студентів навчальний заклад подає інформацію в ТЦК та СП.

Також Гукалюк акцентував – якщо студент отримав право на відстрочку та скористався нею, то має про це повідомити в ТЦК, адже це його відповідальність.

Тобто, якщо ти маєш право на відстрочку, – підтвердь її у відповідному ТЦК, а не чекай, коли тебе зупинять на вулиці й доводь тоді, що ти студент,

– наголосив перший проректор.

Зрештою, за словами Гукалюка, свідомі студенти йдуть до ТЦК, малосвідомі можуть ігнорувати це питання. Однак тоді це їхні проблеми та питання взаємодії з ТЦК.

Вищий навчальний заклад свою місію виконав – зарахував таких осіб студентами, повідомив про це ТЦК і видав їм за їхнім запитом офіційний документ, що вони є студентами університету.

Виїзд за кордон юнаків 18 – 22 років: що відомо