Йдеться про тих, хто здобуває освіту послідовно – зокрема, навчається в магістратурі й такого освітнього ступеня ще не мав. Детальніше про право студентів на відстрочку розповів у інтерв'ю 24 Каналу перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк.
Чи потрібно студентові йти до ТЦК, аби підтвердити право на відстрочку?
За словами Гукалюка, у Єдиній державній електронній базі з питань освіти тепер формують повідомлення про те, що студент не порушує послідовності здобуття освіти.
Окрім того, усю інформацію щодо студентів – навіть осіб призовного віку, які саме вступили на перший курс – вищий навчальний заклад скеровує до ТЦК.
Ми вимагаємо в усіх обов'язково військово-обліковий документ. Усіх вступників скеровуємо до ТЦК, щоб вони підтвердили те, що вони навчаються у закладі вищої освіти,
– уточнив перший проректор.
Цим студентам університет рекомендує робити відповідні візити до ТЦК кожні пів року, адже когось за результатами сесії можуть відрахувати. Однак і про відрахованих студентів навчальний заклад подає інформацію в ТЦК та СП.
Також Гукалюк акцентував – якщо студент отримав право на відстрочку та скористався нею, то має про це повідомити в ТЦК, адже це його відповідальність.
Тобто, якщо ти маєш право на відстрочку, – підтвердь її у відповідному ТЦК, а не чекай, коли тебе зупинять на вулиці й доводь тоді, що ти студент,
– наголосив перший проректор.
Зрештою, за словами Гукалюка, свідомі студенти йдуть до ТЦК, малосвідомі можуть ігнорувати це питання. Однак тоді це їхні проблеми та питання взаємодії з ТЦК.
Вищий навчальний заклад свою місію виконав – зарахував таких осіб студентами, повідомив про це ТЦК і видав їм за їхнім запитом офіційний документ, що вони є студентами університету.
Виїзд за кордон юнаків 18 – 22 років: що відомо
За даними Держприкордонслужби, окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону чоловіками від 18 до 22 років не передбачено. Однак там спростували нібито "масовий штурм кордону" юнаками.
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), який пред'являють на вимогу прикордонників.
До слова, у перетині кордону можуть відмовити, якщо людина перебуває в розшуку або обіймає посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування.