"Контракт 18 – 24" положительно влияет на ход боевых действий, мотивацию и состояние украинской армии. Это в эфире 24 Канала заметил рекрутер 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Виталий Лысенко.

"По моему мнению, программа очень удачная. Например, об этом говорят командиры наших батальонов. Потому что они уже видят результаты на фронте, усиление наших подразделений. Это положительно влияет на ход боя, на мотивацию и вообще на состояние войска", – сказал он.

Как украинская молодежь подписывает контракты?

Виталий Лысенко отметил, что программу "контракт 18 – 24" продолжают вводить. В частности, в 92 ОШБр есть немало новых заявок, которые ежедневно обрабатываются. Постоянно продолжается общение с кандидатами. А с появлением контракта именно на должность оператора БПЛА все больше заявок от девушек.

Даже сложно сказать соотношение. Иногда это 60% парней, 40% девушек, иногда это 50/50. Но заявок очень много. С момента анонсирования этого контракта сразу активизировалось невероятное количество девушек,

– подчеркнул он.

Люди узнают о возможности подписания контракта из многих ресурсов. Это соцсети, реклама, на сайтах работают различные платформы, такие как Lobby X. Резерв+ также работает в этом плане. Слышат о контрактах и на радио, и на телевидении. То есть люди приходят отовсюду.

Очень хорошо работает также информация от друга к другу, акция "приведи друга". Люди к нам приходят из подразделения. Они видят, какие здесь условия, какие здесь командиры, какое здесь отношение. Конечно, после этого рекомендуют приходить своим друзьям и знакомым,

– добавил рекрутер.

