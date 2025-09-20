"Контракт 18 – 24" позитивно впливає на хід бойових дій, мотивацію та стан української армії. Це в ефірі 24 Каналу зауважив рекрутер 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталій Лисенко.

"На мою думку, програма дуже вдала. Наприклад, про це говорять командири наших батальйонів. Тому що вони вже бачать результати на фронті, підсилення наших підрозділів. Це позитивно впливає на хід бою, на мотивацію і взагалі на стан війська", – сказав він.

Як українська молодь підписує контракти?

Віталій Лисенко зазначив, що програму "контракт 18 – 24" продовжують впроваджувати. Зокрема, у 92 ОШБр є чимало нових заявок, які щодня обробляються. Постійно триває спілкування з кандидатами. А з появою контракту саме на посаду оператора БпЛА все більше заявок від дівчат.

Навіть складно сказати співвідношення. Інколи це 60% хлопців, 40% дівчат, інколи це 50/50. Але заявок дуже багато. З моменту анонсування цього контракту одразу активізувалася неймовірна кількість дівчат,

– підкреслив він.

Люди дізнаються про можливість підписання контракту з багатьох ресурсів. Це соцмережі, реклама, на сайтах працюють різні платформи, такі як Lobby X. Резерв+ також працює у цьому плані. Чують про контракти і на радіо, і на телебаченні. Тобто люди приходять звідусіль.

Дуже добре працює також інформація від друга до друга, акція "приведи друга". Люди до нас приходять з підрозділу. Вони бачать, які тут умови, які тут командири, яке тут ставлення. Звичайно, після цього рекомендують приходити своїм друзям та знайомим,

– додав рекрутер.

"Контракт 18 – 24": останні новини