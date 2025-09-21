Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Как отправляют повестки по почте?

Кабинет Министров Украины постановлением от 30 июля 2025 года №916 уточнил порядок вручения повесток военнообязанным и резервистам во время мобилизации.

Согласно новым правилам, после прохождения медицинского осмотра и, при необходимости, профессионально-психологического отбора, повестка о призыве и отправке к месту службы должна вручаться лично под подпись. Если же это невозможно, ТЦК должны отправлять документ по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Повестка должна содержать:

название документа – "Повестка";

персональные данные получателя (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации);

цель вызова – например, медицинский осмотр (прохождение военно-врачебной комиссии), уточнения данных, призыв на военную службу и т.д;

дату, время и место вызова время и место вызова;

печать и подпись ответственного лица.

Важно! Повестка, отправлена по почте, имеет такую же юридическую силу, как и вручена лично. Однако необходимо убедиться, что она правильно заполнена: обязательно должны быть печать, подпись руководителя ТЦК, а также другие реквизиты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Повестки могут направляться по почте в случае, если их невозможно вручить лично, например из-за отсутствия лица по месту жительства или по другим причинам. Также такой способ вручения облегчает работу ТЦК во время масштабной мобилизации, обеспечивая охват большого количества граждан.

