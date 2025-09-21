Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Как отправляют повестки по почте?
Кабинет Министров Украины постановлением от 30 июля 2025 года №916 уточнил порядок вручения повесток военнообязанным и резервистам во время мобилизации.
Согласно новым правилам, после прохождения медицинского осмотра и, при необходимости, профессионально-психологического отбора, повестка о призыве и отправке к месту службы должна вручаться лично под подпись. Если же это невозможно, ТЦК должны отправлять документ по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.
Повестка должна содержать:
- название документа – "Повестка";
- персональные данные получателя (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации);
- цель вызова – например, медицинский осмотр (прохождение военно-врачебной комиссии), уточнения данных, призыв на военную службу и т.д;
- дату, время и место вызова время и место вызова;
- печать и подпись ответственного лица.
Важно! Повестка, отправлена по почте, имеет такую же юридическую силу, как и вручена лично. Однако необходимо убедиться, что она правильно заполнена: обязательно должны быть печать, подпись руководителя ТЦК, а также другие реквизиты в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Повестки могут направляться по почте в случае, если их невозможно вручить лично, например из-за отсутствия лица по месту жительства или по другим причинам. Также такой способ вручения облегчает работу ТЦК во время масштабной мобилизации, обеспечивая охват большого количества граждан.
В Украине официально запустили процедуру, которая позволяет брать на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить заключение о пригодности и согласие от командира воинской части.
В приложении Резерв+ появится новый тип отсрочек от мобилизации. Оформить онлайн ее смогут родители детей с инвалидностью любого возраста.
С нового года в Украине повысят порог зарплаты для бронирования работников зарплаты для бронирования работников. В бюджете запланирован рост "минималки", а значит для бронирования нужно будет иметь зарплату не менее 21 617,5 гривен в месяц.