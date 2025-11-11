Ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко в эфире 24 Канала отметил, что главная причина недоверия заключается в избирательности решений. Он отметил, что только осознание неизбежности долга может изменить отношение общества к войне.
Ошибки в решениях по мобилизации
Предыдущие решения государства по мобилизации были приняты без четкой цели и понимания последствий. Такой подход создал в обществе впечатление хаоса и усилил ощущение несправедливости. Люди перестали понимать логику действий власти, что углубило кризис доверия.
Это были какие-то суицидальные настроения государства в тот день, когда принимали это решение. Я вообще не понимаю, зачем его было принимать и какой результат хотели получить,
– объяснил председатель Антикоррупционного совета.
Непродуманные шаги в вопросах мобилизации становятся причиной сопротивления. Без последовательной политики невозможно обеспечить единство и уверенность в общей цели. Мобилизация напрямую зависит от того, какие стимулы имеет человек. Когда гражданам оставляют широкий выбор, они действуют в соответствии с собственными интересами: одни готовятся защищать страну, другие ищут способы избежать службы – бронируются, выезжают или оформляют фиктивные справки.
Если человеку дают широкий выбор, он принимает разные решения. Кто-то пойдет в армию, а кто-то переплывет Тису, а кто-то будет плыть, но не доплывет,
– заметил ветеран.
Пока система оставляет возможность уклоняться, она не может быть справедливой. Успех возможной мобилизации зависит от прозрачности правил и понимания, что выбор является общим, а не индивидуальным.
Нужно ли мобилизовать всех мужчин?
По мнению ветерана, главная проблема мобилизации заключается в избирательности. Когда люди понимают, что могут избежать службы, они соответственно меняют поведение: откладывают решение или ищут обходные пути. Если же государство четко определяет, что будет служить каждый, меняется отношение к обязанности.
Если бы мы действительно приняли решение, что будет воевать каждый человек и не оставили никаких вариантов, это стало бы этапом принятия для большинства. Человек начал бы готовиться, понимая, что он точно пойдет,
– подчеркнул Гудименко.
Когда все живут по единым правилам, исчезает разделение на тех, кто может "не пойти", и тех, кто уже воюет. Война перестает быть чужой, а долг – выбором.
Что известно о мобилизации в Украине в 2025 году?
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, продлено до 3 февраля 2026 года. Согласно обновленному закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней, а также могут сделать это онлайн через портал "Резерв +" или в ЦНАП.
- Усилена ответственность за уклонение, введен электронный учет и новые правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины с медицинским или техническим образованием, внесены в резерв. Каждый военнообязанный должен иметь при себе паспорт, ИНН, военный документ и справки для подтверждения отсрочки.
- Ответственность за уклонение от учета предусматривает штрафы или до 5 лет лишения свободы. Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием остаются на учете, но их мобилизация не является обязательной. Они могут работать по специальности без статуса военнообязанных до конца 2026 года.
- В то же время выезд за границу для женщин не ограничен, даже если они находятся на воинском учете. Служба для женщин остается добровольной, что закреплено в законе, который вступил в силу в январе 2025 года.
- С начала ноября отсрочку от мобилизации можно оформить также в ЦНАПах, независимо от места жительства. Это упрощает доступ для опекунов, родителей детей с инвалидностью, педагогов, ученых и родственников погибших военных. После подачи документов администратор ЦНАП передает данные через портал "Дія" в ТЦК, а результат сообщается заявителю по телефону или через "Резерв+".