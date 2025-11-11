Ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко в эфире 24 Канала отметил, что главная причина недоверия заключается в избирательности решений. Он отметил, что только осознание неизбежности долга может изменить отношение общества к войне.

Ошибки в решениях по мобилизации

Предыдущие решения государства по мобилизации были приняты без четкой цели и понимания последствий. Такой подход создал в обществе впечатление хаоса и усилил ощущение несправедливости. Люди перестали понимать логику действий власти, что углубило кризис доверия.

Это были какие-то суицидальные настроения государства в тот день, когда принимали это решение. Я вообще не понимаю, зачем его было принимать и какой результат хотели получить,

– объяснил председатель Антикоррупционного совета.

Непродуманные шаги в вопросах мобилизации становятся причиной сопротивления. Без последовательной политики невозможно обеспечить единство и уверенность в общей цели. Мобилизация напрямую зависит от того, какие стимулы имеет человек. Когда гражданам оставляют широкий выбор, они действуют в соответствии с собственными интересами: одни готовятся защищать страну, другие ищут способы избежать службы – бронируются, выезжают или оформляют фиктивные справки.

Если человеку дают широкий выбор, он принимает разные решения. Кто-то пойдет в армию, а кто-то переплывет Тису, а кто-то будет плыть, но не доплывет,

– заметил ветеран.

Пока система оставляет возможность уклоняться, она не может быть справедливой. Успех возможной мобилизации зависит от прозрачности правил и понимания, что выбор является общим, а не индивидуальным.

Нужно ли мобилизовать всех мужчин?

По мнению ветерана, главная проблема мобилизации заключается в избирательности. Когда люди понимают, что могут избежать службы, они соответственно меняют поведение: откладывают решение или ищут обходные пути. Если же государство четко определяет, что будет служить каждый, меняется отношение к обязанности.

Если бы мы действительно приняли решение, что будет воевать каждый человек и не оставили никаких вариантов, это стало бы этапом принятия для большинства. Человек начал бы готовиться, понимая, что он точно пойдет,

– подчеркнул Гудименко.

Когда все живут по единым правилам, исчезает разделение на тех, кто может "не пойти", и тех, кто уже воюет. Война перестает быть чужой, а долг – выбором.

